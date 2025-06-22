Во Владивостоке вводят новые правила парковки на Енисейской

Важные изменения ждут автовладельцев в одном из районов Владивостока. По многочисленным просьбам местных жителей вводятся новые правила парковки на улице Енисейской.
Ограничения коснутся участка проезда между домами № 20 и № 14 В. Здесь будет запрещена стоянка транспортных средств. Решение о введении новых правил парковки было принято после обращений горожан. Основная цель — обеспечить свободный проезд транспорта по данному участку.
По просьбе жителей города новые правила введут на проезде от дома № 20 до № 14 В на улице Енисейской. Администрация Владивостока.
Для информирования водителей будут установлены специальные дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки». Дополнительно будут размещены информационные таблички с пояснениями.
Горожан призывают с пониманием отнестись к нововведениям и соблюдать новые правила парковки для обеспечения безопасности дорожного движения. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что вместе с легким метро во Владивостоке появятся бесплатные перехватывающие парковки.