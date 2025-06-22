Во Владивостоке вводят новые правила парковки на Енисейской

Ограничения коснутся участка проезда между домами № 20 и № 14 В. Здесь будет запрещена стоянка транспортных средств. Решение о введении новых правил парковки было принято после обращений горожан. Основная цель — обеспечить свободный проезд транспорта по данному участку.