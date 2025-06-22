В Китае побили рекорд, разогнав левитирующий поезд до 650 км/ч за семь секунд

Китай побил мировой рекорд, разогнав левитирующий поезд до скорости 650 км/ч всего за семь секунд. Это стало возможным благодаря электромагнитным силам, которые создают эффект «отталкивания одноимённых полюсов» между маглевом весом 1,1 тонны и рельсами. В результате поезд «парит» над путями, что позволяет ему преодолевать лишь сопротивление воздуха во время ускорения. Остановиться такой состав может всего за 200 метров, сообщает CGTN.