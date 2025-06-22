В Китае побили рекорд, разогнав левитирующий поезд до 650 км/ч за семь секунд

Достигнуть этого значительного прорыва в области технологий магнитной левитации смогли исследователи из лаборатории Дунху в центральной провинции Хубэй. Они использовали усовершенствованную систему магнитной левитации и электромагнитные двигатели.
По данным Ли Вэйчао, директора Инновационного центра высокоскоростных электромагнитных двигателей, транспортное средство достигло рекордной скорости примерно за семь секунд, пройдя при этом 600 метров. Достижение стало возможным благодаря созданной в лаборатории высокоскоростной испытательной трассе на магнитной подвеске длиной всего 1000 метров. В отличие от традиционных тестов, для которых требуются длинные трассы длиной от 30 до 40 километров, новая испытательная линия использует метод ускорения на короткие дистанции с высокой точностью измерения скорости и положения.
Электромагнитные силы между прототипом и трассой создают эффект «отталкивания разноимённых полюсов», что исключает физический контакт. Испытательный состав парит над рельсами и, разгоняясь, не испытывает трения, преодолевая только сопротивление воздуха. Ли также подчеркнул, что скорость 650 км/ч не является пределом для испытательной линии.
Кроме впечатляющего ускорения, передовые технологии позволяют транспортному средству остановиться с нуля всего за 200 метров. Благодаря точному контролю ускорения и торможения испытательный трек станет важным объектом для исследований высокоскоростных поездов и разработки других современных транспортных технологий.
Ли добавил, что технологии, используемые на испытательной линии, уже находят применение в различных исследовательских центрах и имеют множество потенциальных областей использования в гражданском секторе.
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