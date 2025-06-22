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США запустили по ядерным объектам Ирана около 30 ракет Tomahawk

Американские ракеты были запущены с подводных лодок, дислокация которых не раскрывается.

Источник: Аргументы и факты

США выпустили 30 крылатых ракет Tomahawk по ядерным объектам на территории Ирана. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Уточняется, что американские ракеты были запущены с подводных лодок, дислокация которых не раскрывается.

Также сообщается, что с американских бомбардировщиков B-2 было сброшено до шести бомб на сверхсекретный подземный комплекс в Фордо.

Напомним, США ударили по ядерным объектам Ирана минувшей ночью. Американский президент Дональд Трамп заявил, что произошедшее укрепило безопасность Израиля.

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