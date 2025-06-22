США запустили по ядерным объектам Ирана около 30 ракет Tomahawk

США выпустили 30 крылатых ракет Tomahawk по ядерным объектам на территории Ирана. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.
Уточняется, что американские ракеты были запущены с подводных лодок, дислокация которых не раскрывается.
Также сообщается, что с американских бомбардировщиков B-2 было сброшено до шести бомб на сверхсекретный подземный комплекс в Фордо.
Напомним, США ударили по ядерным объектам Ирана минувшей ночью. Американский президент Дональд Трамп заявил, что произошедшее укрепило безопасность Израиля.
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