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Боец РФ рассказал, что FPV-дроны ВСУ оснащены польскими взрывателями

Боец РФ сообщил, что сейчас FPV-дроны ВСУ в основном оснащены взрывателями польского и украинского производства.

Источник: Аргументы и факты

Ударные FPV-дроны ВСУ кроме деталей украинского производства оснащены польскими взрывателями, а также из англоязычных государств, рассказал РИА Новости командир расчета ударных беспилотников 18-й армии с позывным «Биги».

«При обнаружении трофейного дрона, который подавил наш РЭБ, было выявлено, что взрыватель был польского происхождения. И было сразу заметно, что это делалось на заводах. То есть массовое производство», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, кроме промышленно изготовленных польских взрывателей на FPV-дронах ВСУ также попадались взрыватели производства англоязычных стран и Украины.

«На английском было. Но сейчас они редко уже попадаются. Сейчас в основном польского и украинского происхождения. “Джоники” мы их называем. Да, очень часто видны», — отметил командир расчета ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Курской области украинские военные использовали американские необезвреживаемые кассетные мины.