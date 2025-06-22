Ударные FPV-дроны ВСУ кроме деталей украинского производства оснащены польскими взрывателями, а также из англоязычных государств, рассказал РИА Новости командир расчета ударных беспилотников 18-й армии с позывным «Биги».
«При обнаружении трофейного дрона, который подавил наш РЭБ, было выявлено, что взрыватель был польского происхождения. И было сразу заметно, что это делалось на заводах. То есть массовое производство», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, кроме промышленно изготовленных польских взрывателей на FPV-дронах ВСУ также попадались взрыватели производства англоязычных стран и Украины.
«На английском было. Но сейчас они редко уже попадаются. Сейчас в основном польского и украинского происхождения. “Джоники” мы их называем. Да, очень часто видны», — отметил командир расчета ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Курской области украинские военные использовали американские необезвреживаемые кассетные мины.