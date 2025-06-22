Иранское атомное агентство осудило США за удары по ядерным объектам

Национальный центр ядерной безопасности Ирана осудил США за удары по объектам, которые относятся к ядерной программе республики. В ведомстве подчеркнули, что американское правительство своими действиями нарушили нормы международного права, в том числе и Договор о нераспространении ядерного оружия.
Известно также, что на иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, подвергшихся атакам Штатов накануне, отсутствуют какие-либо признаки радиоактивного загрязнения.
«С учетом принятых мер, предварительного планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивных веществ, признаков загрязнения не выявлено», — цитирует слова ведомства иранское государственное агентство IRNA.
Как KP.RU писал ранее, Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН после ударов США. По словам иранского постпреда при всемирной организации Амира Саид Иравани, удары Вашингтона по Тегерану являются грубым нарушением международного права и Устава ООН.