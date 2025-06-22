Иранское атомное агентство осудило США за удары по ядерным объектам

Национальный центр ядерной безопасности Ирана осудил США за удары по объектам, которые относятся к ядерной программе республики. В ведомстве подчеркнули, что американское правительство своими действиями нарушили нормы международного права, в том числе и Договор о нераспространении ядерного оружия.