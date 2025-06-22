В Тегеране заявили, что не зафиксировали утечек радиоактивных материалов

Иран не зафиксировал распространения радиоактивных материалов за пределы подвергшихся американским атакам ядерных объектов. Об этом сообщил Центр ядерной безопасности страны.
«Отсутствуют какие-либо признаки радиоактивного загрязнения и утечек радиации за границы объектов», — говорится в заявлении, распространенном Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Центр ядерной безопасности Ирана также подчеркнул, что превентивные меры на случай атак были приняты заблаговременно.
Ранее ВВС США нанесли удар по Ирану, президент страны Дональд Трамп заявил об успешной операции американских вооруженных сил против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент подчеркнул, что после атак США Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». Агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило о воздушных ударах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо. Представитель иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи ранее заявлял, что Иран переместил все «обогащенные ядерные материалы» в безопасные места.
Сообщалось, что США применили «от пяти до шести» противобункерных бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2 на объект в Фордо. Еще два ядерных объекта в Исфахане и Натанзе были обстреляны ракетами Tomahawk с подлодок.
Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его «историческим» как для Израиля и США, так и для всего мира. Трамп также призвал Тегеран не отвечать на удары.
В то же время власти Ирана предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев. Также в Тегеране заявили, что Иран не прекратит развитие ядерной промышленности, несмотря на удары по своим объектам и ожидает от международного сообщества осуждения этих атак. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о запуске ракет с территории Ирана на фоне американских ударов по иранским ядерным объектам.
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