В День памяти и скорби у Главного храма Вооруженных Сил зажгли 1418 свечей: видео

В Подмосковье у стен Главного храма Вооруженных Сил России прошла памятная акция в День памяти и скорби. От пламени Вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга» зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. Торжественная церемония стала символом памяти о подвиге и жертвах советского народа в годы войны.