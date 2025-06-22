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В День памяти и скорби у Главного храма Вооруженных Сил зажгли 1418 свечей: видео

В Подмосковье у стен Главного храма Вооруженных Сил России прошла памятная акция в День памяти и скорби.

В Подмосковье у стен Главного храма Вооруженных Сил России прошла памятная акция в День памяти и скорби. От пламени Вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга» зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. Торжественная церемония стала символом памяти о подвиге и жертвах советского народа в годы войны.