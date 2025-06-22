Пранкеры Вован и Лексус объявили о начале борьбы с украинскими call-центрами

Вован и Лексус объявили войну телефонным мошенникам.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) объявили о начале борьбы с украинскими call-центрами, которые, по их словам, занимаются телефонным мошенничеством при поддержке киевских властей. Об этом они сообщили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы сейчас, в этом году, сфокусированы именно на проблеме мошенничества», — рассказал дуэт в интервью telegram-каналу Shot. Вован и Лексус подчеркнули, что схемы обмана стали более организованными и масштабными, а преступные группы используют современные технологии для вымогательства денег у граждан России.
Пранкеры отметили, что у россиян устаревшее представление о телефонных мошенниках. Люди считают, что они — это заключенные в российских тюрьмах, однако основная часть афер происходит из украинских call-центров, которые действуют при поддержке официальных лиц Киева. По словам Вована и Лексуса, они собираются применять свои методы для сбора информации о деятельности подобных мошеннических схем.
По данным ЦОС ФСБ, на территории Украины функционирует от 120 до 150 call-центров, координирующих мошеннические действия, против граждан РФ. Противоправные мошеннические схемы осуществляются с использованием информационных инфраструктур, расположенных в украинских городах, а также в отдельных странах ЕС, передает РАПСИ.
Вован и Лексус известны своими розыгрышами над политиками. Ранее пранкеры беседовали с президентом Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер угрожал Вовану и Лексусу, пообещав «навести порчу» на пранкеров. Вован отмечал, что во время разговора Зеленский вел себя неадекватно и издавал странные звуки.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.