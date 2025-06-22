Пранкеры Вован и Лексус объявили о начале борьбы с украинскими call-центрами

Пранкеры отметили, что у россиян устаревшее представление о телефонных мошенниках. Люди считают, что они — это заключенные в российских тюрьмах, однако основная часть афер происходит из украинских call-центров, которые действуют при поддержке официальных лиц Киева. По словам Вована и Лексуса, они собираются применять свои методы для сбора информации о деятельности подобных мошеннических схем.