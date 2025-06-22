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Без газа на сутки останутся 35 населенных пунктов под Волгоградом

О ремонте газовых сетей волгоградцев предупредили заранее.

Источник: Reuters

Жители 35 населенных пунктов Волгоградской области столкнутся с временным отсутствием газоснабжения в начале июля.

Как стало известно из официального сообщения компании ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», подача голубого топлива будет приостановлена с 09:00 3 июля до 09:00 следующего дня, 4 июля 2025 года. Причиной перебоя стали профилактические работы на сетях газораспределения, направленные на предупреждение аварийных ситуаций и обеспечение бесперебойной работы системы в дальнейшем.

Без централизованного газоснабжения останутся как крупные населенные пункты, в числе которых рабочий поселок Светлый Яр, поселок Приволжский и село Червленое, так и ряд менее крупных — среди них села Большие Чапурники, Малые Чапурники, Райгород, Цаца, Канальная, Дубовый Овраг, станица Чапурники и другие.

Также ограничения коснутся жителей поселков Луговой, Нариман, Кирова, Краснофлотский, Соляной и 19 Партсъезда. Не исключение — и территории садоводческих некоммерческих товариществ, включая «Электрон», «Движенец», «Якорь-1», «Электрик-2», «Румб», «Нефтепереработчик» и других.

В связи с предстоящим отключением специалисты рекомендуют заранее позаботиться о запасах необходимых ресурсов и воздержаться от использования газового оборудования в период работ.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр компании по телефону: 8 (8442) 34−04−34.