Без газа на сутки останутся 35 населенных пунктов под Волгоградом

Без централизованного газоснабжения останутся как крупные населенные пункты, в числе которых рабочий поселок Светлый Яр, поселок Приволжский и село Червленое, так и ряд менее крупных — среди них села Большие Чапурники, Малые Чапурники, Райгород, Цаца, Канальная, Дубовый Овраг, станица Чапурники и другие.