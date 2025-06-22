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Волгоградцев предупредили о схеме нелегальных платежей

Банк России предупредил жителей России о новой схеме с использованием нелегальных платежей.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию, набирает популярность новая схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.

— Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино и получателей средств от противоправной деятельности, — рассказали в полиции.

Подобные схемы могут превратить обычных пользователей в участников преступной схемы. Чтобы избежать этого, необходимо отказаться от «прямых» переводов физлицам, а также контролировать источники платежей и проверять лицензии компаний в ФНС и ЦБ РФ.