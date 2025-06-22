Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы пообещали ответить на атаки США по объектам в Иране: вот что они намерены сделать

AJ: Йеменские хуситы начнут атаки в Красном море в ответ на удары США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» намерены начать атаки по американским военным в Красном море, отвечая таким образом США на удары по иранским ядерным объектам. Об этом рассказал член политбюро йеменского движения Мухаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Наш военный ответ приближается — на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море. Мы будем обострять и расширять масштабы конфликта, пока эта агрессия (против Ирана) не прекратится», — подчеркнул он.

По словам спикера, соглашение о перемирии между американской стороной и йеменскими повстанцами уже утратило свою силу. Напомним, что данный договор о прекращении огня был заключен в мае 2025 года.

Как KP.RU писал ранее, по словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Вашингтон нарушил устав ООН, а также международное право, решив атаковать ядерные объекты республики. Эти действия будут иметь далекоидущие последствия.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше