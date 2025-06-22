Хуситы пообещали ответить на атаки США по объектам в Иране: вот что они намерены сделать

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» намерены начать атаки по американским военным в Красном море, отвечая таким образом США на удары по иранским ядерным объектам. Об этом рассказал член политбюро йеменского движения Мухаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Наш военный ответ приближается — на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море. Мы будем обострять и расширять масштабы конфликта, пока эта агрессия (против Ирана) не прекратится», — подчеркнул он.
По словам спикера, соглашение о перемирии между американской стороной и йеменскими повстанцами уже утратило свою силу. Напомним, что данный договор о прекращении огня был заключен в мае 2025 года.