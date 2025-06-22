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Иркутская область лидирует по лесным доходам в стране

Иркутская область заняла первое место по объемам лесных доходов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область заняла первое место среди регионов России по объемам лесных доходов за первые четыре месяца 2025 года, согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). За этот период регион передал в бюджеты различных уровней 2,3 млрд рублей, полученных за аренду лесных участков и продажу лесных насаждений. Об этом КП-Иркутск рассказывают власти области.

— По сравнению с 2024 годом поступление платы за использование лесов в различные уровни бюджетов выросло на 113,2 млн рублей, а это, в том числе, весомый вклад в экономику Приангарья, — отметил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Из этой суммы 1,7 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, 492,3 млн рублей — в региональный бюджет, а 11,8 млн рублей — в местные бюджеты. Таким образом, Иркутская область обеспечила значительную часть поступлений платы за использование лесов на всех уровнях бюджетной системы.