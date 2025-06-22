Иркутская область лидирует по лесным доходам в стране

Иркутская область заняла первое место среди регионов России по объемам лесных доходов за первые четыре месяца 2025 года, согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). За этот период регион передал в бюджеты различных уровней 2,3 млрд рублей, полученных за аренду лесных участков и продажу лесных насаждений. Об этом КП-Иркутск рассказывают власти области.