Студентам Приморья может стать доступен бесплатный проезд в общественном транспорте

Интересное предложение поступило в Государственную Думу России. В Приморье студенты могут получить возможность безвозмездно пользоваться общественным транспортом. Законопроект, который может изменить жизнь молодых умов, уже находится на рассмотрении парламентариев.
Что это значит для студентов? Если документ получит одобрение, учащиеся колледжей и вузов Приморского края смогут бесплатно ездить на всех видах городского общественного транспорта!
Важно знать: льгота распространяется только на очников. Бесплатный проезд будет доступен во всех городах региона, но такси и маршрутки в программу не входят.
Сейчас привилегия льготного проезда доступна лишь небольшому количеству регионов. Среди них Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Эксперты считают, что инициатива поможет молодым людям больше времени уделять учебе и общественной деятельности, сэкономив на транспортных расходах.