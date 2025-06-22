ФСБ рассекретила данные о зверствах нацистов в Херсонской области

«В январе 1942 года при этапировании в город Херсон из Крыма нескольких тысяч советских военнопленных немецко-фашистские оккупанты в пути следования расстреливали тех, которые по причине истощения и болезни не в состоянии были двигаться. Таким образом весь путь следования колонн был устлан трупами советских военнопленных», — сказано в заключении военного прокурора.
В одном из документов описывается преступление, совершённое зимой 1943 года. На железнодорожную станцию Раденское прибыл состав с военнопленными, которых держали в плотно закрытых товарных вагонах без пищи и воды. Многие умерли от голода, а выжившие были истощены.
«Около 80 военнопленных, умерших от голода, были выброшены из вагона и зарыты возле полотна железной дороги. Несколько сотен человек были вывезены в степь и между ж/д станциями Раденское и Пойма выброшены из вагонов, облиты бензином и сожжены», — указано в материале.
Документы также содержат описание других случаев жестокого обращения с пленными. После побега одного красноармейца немцы расстреляли несколько невиновных узников, а двух подвергли жестоким пыткам перед казнью. Их избивали досками с вбитыми гвоздями, обматывали колючей проволокой и подвешивали на деревьях, после чего расстреливали. Остальных военнопленных прогоняли через строй немецкой охраны и били палками, а также несколько дней не кормили.
Ранее Life.ru сообщил, что Федеральная служба безопасности России рассекретила документы, раскрывающие преступления нацистов против советских военнопленных в первые месяцы Великой Отечественной войны. В этих материалах подробно описываются массовые расстрелы, пытки и жестокие издевательства, которым подвергались солдаты и офицеры Красной Армии.