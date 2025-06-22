ФСБ рассекретила данные о зверствах нацистов в Херсонской области

Документы также содержат описание других случаев жестокого обращения с пленными. После побега одного красноармейца немцы расстреляли несколько невиновных узников, а двух подвергли жестоким пыткам перед казнью. Их избивали досками с вбитыми гвоздями, обматывали колючей проволокой и подвешивали на деревьях, после чего расстреливали. Остальных военнопленных прогоняли через строй немецкой охраны и били палками, а также несколько дней не кормили.