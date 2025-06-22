Иран нанес ответный удар по Израилю после атаки США

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетном ударе со стороны Ирана после атаки США на иранские ядерные объекты минувшей ночью. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы обороны работают над устранением угрозы», — говорится в публикации.
По данным агентства РИА Новости, в Тель-Авиве на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали множественные взрывы, которые, предположительно, связаны с работой системы ПВО или падениями самих ракет.
Напомним, США атаковали три ядерных объекта в иранских городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо минувшей ночью, о чем проинформировал американский президент Дональд Трамп. По его словам, произошедшее укрепило безопасность Израиля.