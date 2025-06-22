Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанес ответный удар по Израилю после атаки США

В Тель-Авиве на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали множественные взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетном ударе со стороны Ирана после атаки США на иранские ядерные объекты минувшей ночью. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы обороны работают над устранением угрозы», — говорится в публикации.

По данным агентства РИА Новости, в Тель-Авиве на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали множественные взрывы, которые, предположительно, связаны с работой системы ПВО или падениями самих ракет.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в иранских городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо минувшей ночью, о чем проинформировал американский президент Дональд Трамп. По его словам, произошедшее укрепило безопасность Израиля.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше