Хабаровский край и РЭО объединят усилия по экопреобразованию региона

Документ подписали губернатор региона Дмитрий Демешин и генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. Соглашение направлено на развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», отмечает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил глава региона, исполнение задач, обозначенных президентом России, требует системного подхода. Речь идет о 100-процентной сортировке отходов к 2030 году и сокращении объемов захоронения вдвое. По словам Дмитрия Демешина, в крае сохраняются инфраструктурные сложности, однако региональные власти продолжают их поэтапное решение.
В 2025 году на реализацию «дорожной карты» с РЭО в краевом бюджете предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Регоператоры определены в 10 из 12 зон. Для Советско-Гаванского и Ванинского районов оператор будет назначен в III квартале. Также в крае запланирована закупка 53 инсинераторных установок, 15 мусороперегрузочных станций и модернизация объектов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Первый этап закупки оборудования стартует уже в этом году. На установку инсинераторов в 2025 году выделено 125 миллионов рублей. В перспективе — строительство сортировочного комплекса и полигона, а также реализация проектов через концессионные соглашения.
Заключенное соглашение позволит региону не только развить инфраструктуру в сфере обращения с отходами, но и повысить инвестиционную привлекательность для новых проектов в экологической сфере.