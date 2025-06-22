Хабаровский край и РЭО объединят усилия по экопреобразованию региона

В 2025 году на реализацию «дорожной карты» с РЭО в краевом бюджете предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Регоператоры определены в 10 из 12 зон. Для Советско-Гаванского и Ванинского районов оператор будет назначен в III квартале. Также в крае запланирована закупка 53 инсинераторных установок, 15 мусороперегрузочных станций и модернизация объектов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.