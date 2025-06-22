Овчинский: на юге Москвы по реновации демонтировали около 50 домов

В Южном административном округе Москвы переселение по реновации затронуло жителей 96 домов, из которых почти пятьдесят уже расселили и демонтировали. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В рамках программы реновации в ЮАО предстоит расселить в целом 378 старых малоэтажек. Это улучшит условия проживания порядка 82 тысяч москвичей.
«Первый старый дом по программе реновации в ЮАО начали расселять в 2018 году. Сегодня количество жилых зданий, которые затронуло расселение, достигло 96, почти половина из них — 47 — уже демонтированы. В частности, в районе Царицыно снесли 13 домов, в Нагорном и Нагатинском Затоне — по семь. Еще шесть полностью расселили и демонтировали в районе Чертаново Южное», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил Овчинский, на месте снесенных зданий строятся современные жилые комплексы, которые станут частью программы реновации. Эти объекты будут оборудованы всем необходимым для комфортной жизни: удобными дворами, детскими площадками, зонами отдыха и другими элементами инфраструктуры, что позволит горожанам постепенно переезжать из старых домов в новые, более современные.
Участникам реновации город предложил равноценное жилье в новостройках в тех же районах округа, где они жили раньше. Это удобно для будущих новоселов, поскольку они уже знакомы с социальной и транспортной инфраструктурой в этой части столицы.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики отметили, что новое жилье обычно больше по площади, чем старое, за счёт просторных кухонь, коридоров и санузлов. Удобная планировка позволяет зонировать помещения в соответствии с потребностями каждой семьи.
В программу реновации недавно включили еще 131 строительную площадку, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как пояснил Владислав Овчинский, в течение первых пяти месяцев этого года на 22 участках стартовали подготовительные и строительные работы. По программе сейчас возводится жилье на площади свыше 300 гектаров. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда работы начались на 13 объектах. Наибольшее количество объектов расположено в Северо-Западном административном округе — пять. Ещё по четыре объекта находятся в Северном, Юго-Восточном и Восточном округах.