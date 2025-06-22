Овчинский: на юге Москвы по реновации демонтировали около 50 домов

Как пояснил Владислав Овчинский, в течение первых пяти месяцев этого года на 22 участках стартовали подготовительные и строительные работы. По программе сейчас возводится жилье на площади свыше 300 гектаров. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда работы начались на 13 объектах. Наибольшее количество объектов расположено в Северо-Западном административном округе — пять. Ещё по четыре объекта находятся в Северном, Юго-Восточном и Восточном округах.