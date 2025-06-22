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Стала известна программа фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Пермском крае

Организаторы опубликовали информацию в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае состоится ежегодный фестиваль «Тайны горы Крестовой», проведение которого в этом году запланировано на 5 — 8 июля.

Фестиваль этот всегда привлекает пермяков и туристов своей уникальной атмосферой и разнообразной программой. Организаторы мероприятия уже представили основные моменты культурной программы, которая обещает стать настоящим событием для любителей природы, истории и творчества.

Программа фестиваля будет включать в себя множество интересных событий. Откроется он проектом «Закат на Крестовой», в ходе которого покажут спектакль «Бременские музыканты» в постановке театра Моссовета.

6 июля зрителям будет представлен мини-спектакль «Полет в небеса» от камерного драматического театра «Доминанта», город Губаха.

А вечером на сценическом комплексе состоится показ спектакля «Однажды рыба встала и пошла» Челябинского театра современного танца.

7 июля для зрителей 16+ на горе Крестовой пройдет спектакль «Любовь Хаджи Насреддина» Верхнеуфалейского театра «Вымысел».

Завершится фестиваль проектом «Голоса уральских деревень» и читкой эскиза «Полярная болезнь» от камерного драматического театра «Доминанта», город Губаха.