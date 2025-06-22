Стала известна программа фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Пермском крае

В Пермском крае состоится ежегодный фестиваль «Тайны горы Крестовой», проведение которого в этом году запланировано на 5 — 8 июля.
Фестиваль этот всегда привлекает пермяков и туристов своей уникальной атмосферой и разнообразной программой. Организаторы мероприятия уже представили основные моменты культурной программы, которая обещает стать настоящим событием для любителей природы, истории и творчества.
Программа фестиваля будет включать в себя множество интересных событий. Откроется он проектом «Закат на Крестовой», в ходе которого покажут спектакль «Бременские музыканты» в постановке театра Моссовета.
6 июля зрителям будет представлен мини-спектакль «Полет в небеса» от камерного драматического театра «Доминанта», город Губаха.
А вечером на сценическом комплексе состоится показ спектакля «Однажды рыба встала и пошла» Челябинского театра современного танца.
7 июля для зрителей 16+ на горе Крестовой пройдет спектакль «Любовь Хаджи Насреддина» Верхнеуфалейского театра «Вымысел».
Завершится фестиваль проектом «Голоса уральских деревень» и читкой эскиза «Полярная болезнь» от камерного драматического театра «Доминанта», город Губаха.