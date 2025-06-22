22 июня в кино: 5 фильмов о самом чёрном дне в истории Советского Союза

В 1957 году, спустя 16 лет после начала Великой Отечественной, Михаил Калатозов снял один из самых популярных фильмов о ней. Успех фильма не в последнюю очередь связан с тем, что в картине показывали жизнь обычных людей. Тех самых ребят, которые потом отправились на войну. Тех самых девушек, которые тоже отправились на войну и столкнулись с дискриминацией после того, как вернулись оттуда. Девушек, которые отправились на военные производства в тылу. 22 июня 1941 года — это день, который изменил всех навсегда. Рабочим названием фильма было «За твою жизнь». В центре сюжета — любовный треугольник: фронтовик Борис, санитарка Вероника, которая мечтала стать архитектором, и Марк, бездарный пианист.