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За минувшие сутки в Ростовской области произошло пять техногенных пожаров

За сутки субботы в Ростовской области дважды горел сухостой.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки субботы, 21 июня, в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения Главного вправления МЧС России по региону ликвидировали пять техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также за этот период произошло четыре ДТП, а еще дважды горела сухая трава.

— На вызовы выезжали 96 специалистов и 24 единицы техники, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростове под колесами иномарки пострадал водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Станиславского в ночь с 18 на 19 июня.