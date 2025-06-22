За минувшие сутки в Ростовской области произошло пять техногенных пожаров

За минувшие сутки субботы, 21 июня, в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения Главного вправления МЧС России по региону ликвидировали пять техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также за этот период произошло четыре ДТП, а еще дважды горела сухая трава.
— На вызовы выезжали 96 специалистов и 24 единицы техники, — говорится в сообщении.
Ранее в Ростове под колесами иномарки пострадал водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Станиславского в ночь с 18 на 19 июня.