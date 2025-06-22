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Россиянам дали совет по повышению уровня жизни при выходе на пенсию

При выходе на пенсию следует обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, чтобы проверить корректность начисления пенсии и убедиться, что все возможные доплаты и надбавки учтены. Об этом рассказал юрист-экономист и судебный эксперт Юрий Капштык.

При выходе на пенсию следует обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, чтобы проверить корректность начисления пенсии и убедиться, что все возможные доплаты и надбавки учтены. Об этом рассказал юрист-экономист и судебный эксперт Юрий Капштык.

Также эксперт посоветовал пенсионерам обратиться в органы опеки через МФЦ для уточнения полного перечня полагающихся льгот. Среди них могут быть социальная карта, бесплатный проезд, а также возможность санаторно-курортного лечения. При наличии заболеваний гражданин может получить путевку в лечебное учреждение по направлению органов социальной защиты.

Юрист отметил, что пенсионерам, как правило, предоставляются бесплатное медицинское обслуживание, регулярная диспансеризация, посещение участкового терапевта и профильных специалистов. Также следует учитывать право на получение рецептов для бесплатных или льготных лекарственных препаратов.

— Также необходимо рассмотреть вопрос своего бюджета, куда в настоящий момент идут основные затраты, какие продукты используются более часто. Возможно даже для себя определиться с магазинами, которые регулярно проводят различного рода распродажи, акции с дополнительными скидками, — заявил Юрий Капштык в разговоре с Lenta.ru.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году пенсии в стране будут расти быстрее уровня инфляции. Он добавил, что работающих пенсионеров в августе 2026 года ждет дополнительное повышение — размер пенсий скорректируют с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных в текущем году.