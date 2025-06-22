Россиянам дали совет по повышению уровня жизни при выходе на пенсию

— Также необходимо рассмотреть вопрос своего бюджета, куда в настоящий момент идут основные затраты, какие продукты используются более часто. Возможно даже для себя определиться с магазинами, которые регулярно проводят различного рода распродажи, акции с дополнительными скидками, — заявил Юрий Капштык в разговоре с Lenta.ru.