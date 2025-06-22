Размер Солнца 3 июля будет казаться наименьшим в 2025 году

«Годовая орбита Земли вокруг Солнца 3 июля приведет планету к афелию — она окажется в самой дальней от Солнца точке на расстоянии 152 093 251 километра (1,0167 а. е.). Видимый диаметр звезды в этот день наименьший в году — 31 угловая минута и 31 угловая секунда», — приводит агентство слова астронома.