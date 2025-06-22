Размер Солнца 3 июля будет казаться наименьшим в 2025 году

Земля 3 июля окажется в самой далекой от Солнца точке своей орбиты, и его размер будет казаться наименьшим в текущем году. Об этом сообщила информационному агентству ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«Годовая орбита Земли вокруг Солнца 3 июля приведет планету к афелию — она окажется в самой дальней от Солнца точке на расстоянии 152 093 251 километра (1,0167 а. е.). Видимый диаметр звезды в этот день наименьший в году — 31 угловая минута и 31 угловая секунда», — приводит агентство слова астронома.
Добавим, что в минувшую пятницу, 20 июня, на Солнце зафиксировали третью по мощности вспышку из всех, произошедших в этом году. Ей присвоили уровень X1.9. Предыдущие сильные вспышки были зарегистрированы 23 февраля (X2.0) и 14 мая (X2.7).