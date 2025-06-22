Бабушка модели Ирины Шейк получила орден Отечественной войны II степени

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бабушка модели Ирины Шейк Галия Шайхлисламова, которая служила разведчицей в годы Великой Отечественной войны, была награждена орденом Отечественной войны II степени, выяснило РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом.
Подобную награду получали солдаты и командный состав всех родов войск, партизанских отрядов, проявившие в боях за Отечество особую храбрость, стойкость и мужество, а также те военнослужащие, действия которых способствовали успеху боевых операций Красной армии.
Ранее Шейк сообщала, что ее бабушка в 19 лет добровольно ушла на фронт. Она скончалась в 2013 году в Сибае, ей было 90 лет.
Двадцать второе июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война (1941−1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939−1945).
Двадцать четвертого октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», которыми в перечень памятных дат была включена новая — 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год).