Бабушка модели Ирины Шейк получила орден Отечественной войны II степени

Двадцать второе июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война (1941−1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939−1945).