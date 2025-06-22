В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Мужчина, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля, казнен в Иране, сообщает агентство Nour News.
По данным агентства, казненный сотрудничал с израильской разведкой МОССАД, получая вознаграждение за передачу чувствительной информации об Иране.
В переданные сведения входили данные о конкретных лицах; еженедельно он направлял отчеты куратору «в одном из государств Персидского залива», говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел масштабную операцию в провинции Лурестан, в ходе которой были задержаны 16 граждан страны. Как сообщает агентство Tasnim, арестованные подозреваются в поддержке Израиля и проведении подрывной деятельности в интернет-пространстве. По данным иранских правоохранительных органов, задержанные целенаправленно распространяли ложную информацию и панические настроения в социальных сетях, пытаясь ослабить национальное единство.
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