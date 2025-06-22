В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел масштабную операцию в провинции Лурестан, в ходе которой были задержаны 16 граждан страны. Как сообщает агентство Tasnim, арестованные подозреваются в поддержке Израиля и проведении подрывной деятельности в интернет-пространстве. По данным иранских правоохранительных органов, задержанные целенаправленно распространяли ложную информацию и панические настроения в социальных сетях, пытаясь ослабить национальное единство.