Что такое договор пожизненного содержания и как его правильно оформить

— Однако договор может быть прекращен по соглашению сторон, — пояснила Светлана Дуброва. — Простой пример: вы заключили договор, человек вас поддерживает. А потом он попадает в трудную жизненную ситуацию и помогать вам уже не в состоянии. Еще один случай, когда прекращается пожизненная рента с иждивением, — существенное нарушение плательщиком ренты своих обязательств. В этом случае получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты. Вы плательщику ничего не должны. Он ведь сам выполнение договора не потянул.