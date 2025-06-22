Что такое договор пожизненного содержания и как его правильно оформить

Все больше москвичей заключают договор пожизненного содержания с иждивением. Что он собой представляет и чем он выгоден пенсионерам, узнала «Вечерняя Москва».
К старости человек хочет покоя. И, конечно, комфорта. Хорошо если есть серьезные накопления. Или заботливые родственники. А если их нет? Тогда поможет договор пожизненного содержания с иждивением, подсказывает юрист Светлана Дуброва.
— Это соглашение, согласно которому гражданин передает принадлежащее ему недвижимое имущество в собственность плательщика ренты. А тот, в свою очередь, обязуется пожизненно содержать с иждивением гражданина и (или) указанного им лица или нескольких лиц, — пояснила юрист Светлана Дуброва. — Суть договора в том, что плательщик обеспечивает получателя едой, одеждой, лекарствами. Также в договоре может быть прописана обязанность следить за чистотой и порядком в жилье, периодически отвозить получателя ренты к врачам и сопровождать на прогулках.
Почему это важно? Как пояснила эксперт, многие пожилые люди не могут в полной мере за собой ухаживать. А при заключении договора у вас появляется взрослый энергичный помощник.
— В договоре с плательщиком ренты можно и даже, наверное, нужно прописать все нюансы. Ну, например, как часто и в каком объеме будет делаться уборка квартиры. Можно прописать и график прогулок. И регулярность обновления гардероба, — говорит Светлана Николаевна. — Тщательно прописанный договор дисциплинирует плательщика ренты и не дает повода для споров. Как в договоре записано, так и будет.
Минимальный объем месячного содержания по закону должен быть не менее двух величин прожиточного минимума. Оплата жилищно-коммунальных услуг и ремонт — за счет плательщика ренты. В общем, закон вас не обижает.
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— Важный нюанс: при заключении договора ваша квартира или дом переходит в собственность плательщика ренты. При этом вы сохраняете право пожизненного проживания. А если плательщик ренты решит пользоваться недвижимостью, сдавать ее в залог или иным способом обременять это имущество, то он может это сделать только при наличии письменного согласия рантье с нотариальным заверением его подписи, — подчеркнула Светлана Дуброва.
Как пояснила юрист, получатели ренты нередко сами просят плательщика, чтобы он жил в их квартире и за ними ухаживал. Ведь помощь многим требуется постоянно!
По общему правилу, обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается со смертью получателя ренты.
— Однако договор может быть прекращен по соглашению сторон, — пояснила Светлана Дуброва. — Простой пример: вы заключили договор, человек вас поддерживает. А потом он попадает в трудную жизненную ситуацию и помогать вам уже не в состоянии. Еще один случай, когда прекращается пожизненная рента с иждивением, — существенное нарушение плательщиком ренты своих обязательств. В этом случае получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты. Вы плательщику ничего не должны. Он ведь сам выполнение договора не потянул.
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СПРАВКА.
Договор пожизненной ренты с иждивением предусмотрен статьей 601 Гражданского кодекса России. Его можно заключить исключительно у нотариуса — никаких других вариантов не предусмотрено. Нотариус обязан доступно объяснить сторонам все условия договора и, только убедившись, что все понятно, договор визировать. Таким образом, пенсионер оберегает себя от мошенников: нотариус не даст обмануть.
ВАЖНО.
Стороны договора вправе заменить содержание с иждивением на пожизненную денежную выплату. Это условие можно включить в сам договор или в дополнительное соглашение к нему, предусмотрев, в каком конкретно случае и при наступлении каких обстоятельств уход заменяется выплатой периодических платежей. Например, после окончания реабилитационного периода, после болезни получателя при условии восстановления его полной трудоспособности. Необходимо подтверждение желания получателя принимать денежный эквивалент, иначе плательщик рискует столкнуться с обвинением в ненадлежащем исполнении договора. В случае смерти плательщика обязательства по выплате переходят к его правопреемникам — наследникам. Если же у плательщика отсутствуют наследники, то имущество перейдет к государству. Тогда получатель ренты может предъявить государству иск о расторжении договора.
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