МАГАТЭ не зафиксировало роста радиации за пределами ядерных объектов в Иране

Армия США использовала бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране в ночь на 22 июня. Президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.