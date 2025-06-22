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МАГАТЭ не зафиксировало роста радиации за пределами ядерных объектов в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье, 22 июня, сообщило, что за пределами иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары США, повышения уровня радиации не зафиксировано.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье, 22 июня, сообщило, что за пределами иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары США, повышения уровня радиации не зафиксировано.

В центре ядерной безопасности Ирана также отметили, что утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, подвергшихся американской атаке, не зафиксировано. В заявлении подчеркивается, что сработали заблаговременно принятые меры защиты.

— После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не было зарегистрировано никакого повышения уровня радиации за пределами объекта, — заявило агентство в соцсети Х.

Армия США использовала бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране в ночь на 22 июня. Президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.

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