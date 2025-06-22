Энергетики восстановили подачу света в Ольгинском и Лазовском округах

Энергетики завершили работы по ремонту провода на линии 110 кВ Новицкое — Тайфун. В результате была восстановлена подача электричества в 14 населенных пунктов Лазовского округа и ряда сел Ольгинского округа.
«Линия включена в работу по нормальной схеме», — сообщило правительство Приморья в официальном аккаунте в телеграмм-канале.
После завершения работ на поврежденной ЛЭП, в работу ввели и линию на 35 кВт.
Аварийное отключение произошло в ночь на 21 июня из-за сильных осадков. Поврежденный участок находился в тайге. Чтобы доставить туда бригаду специалистов, пришлось использовать вертолёт МЧС.