Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружили посреди ночи. В Уфе спустя три дня подошли к концу поиски 9-летнего ребенка

В Башкирии завершились поиски 9-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 22 июня, в Уфе завершились поиски девятилетнего мальчика. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Ребенок пропал три дня назад — 19 июня. О поисках объявили сегодня в первом часу ночи, и спустя менее двух часов волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — сообщили добровольцы.

Где был парень и почему пропал — не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.