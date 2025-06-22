Обнаружили посреди ночи. В Уфе спустя три дня подошли к концу поиски 9-летнего ребенка

Сегодня ночью, 22 июня, в Уфе завершились поиски девятилетнего мальчика. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Ребенок пропал три дня назад — 19 июня. О поисках объявили сегодня в первом часу ночи, и спустя менее двух часов волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив! — сообщили добровольцы.
Где был парень и почему пропал — не уточняется.
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