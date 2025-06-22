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Акция «Свеча памяти» о героях Великой Отечественной войны прошла ранним утром в Краснодаре

На Кубани запланированы более 1,8 тысячи памятных мероприятий.

Источник: krd.ru

Сегодня в 4 утра в Краснодаре прошла акция «Свеча памяти» в годовщину начала Великой Отечественной войны. 84 года назад немецкие войска вошли на территорию СССР.

В акции приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, глава Краснодара Евгений Наумов, главы министерств и ведомств.

«Великая Отечественная война оставила незаживающие раны в каждой семье. Мы никогда не забудем подвиг отцов и дедов, проявивших невероятную стойкость и мужество», — говорится в сообщении в telegram-канале Вениамина Кондратьева.

«Героизм, отвага и преданность — эти слова олицетворяют подвиг красноармейцев, партизан и подпольщиков, всех, кто не сдался врагу. Они отстояли наше будущее. Вечная слава героям!» — отметил Евгений Наумов.

Участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Сегодня в Краснодарском крае запланированы более 1,8 тысячи памятных мероприятий: митингов, церемоний захоронения останков солдат, выставки и так далее.

В 12:15 по московскому времени все жители края смогут присоединиться к Общероссийской минуте молчания.

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