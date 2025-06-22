Акция «Свеча памяти» о героях Великой Отечественной войны прошла ранним утром в Краснодаре

Сегодня в 4 утра в Краснодаре прошла акция «Свеча памяти» в годовщину начала Великой Отечественной войны. 84 года назад немецкие войска вошли на территорию СССР.
В акции приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, глава Краснодара Евгений Наумов, главы министерств и ведомств.
«Великая Отечественная война оставила незаживающие раны в каждой семье. Мы никогда не забудем подвиг отцов и дедов, проявивших невероятную стойкость и мужество», — говорится в сообщении в telegram-канале Вениамина Кондратьева.
«Героизм, отвага и преданность — эти слова олицетворяют подвиг красноармейцев, партизан и подпольщиков, всех, кто не сдался врагу. Они отстояли наше будущее. Вечная слава героям!» — отметил Евгений Наумов.
Участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Сегодня в Краснодарском крае запланированы более 1,8 тысячи памятных мероприятий: митингов, церемоний захоронения останков солдат, выставки и так далее.
В 12:15 по московскому времени все жители края смогут присоединиться к Общероссийской минуте молчания.