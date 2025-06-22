После концерта Евы Польны на набережной в Перми запустят ночную электричку

Ночная электричка развезёт жителей Перми по домам после концерта Евы Польны на открытии фестиваля «Город встреч», сообщили в Пермской пригородной компании.
Открытие ежегодного летнего фестиваля «Город встреч» состоится 28 июня на набережной возле Речного вокзала. На мероприятии выступит известная певица Ева Польна. Согласно программе, её выступление завершится в 23:00.
Для удобства посетителей концерта 28 июня запустят дополнительную кольцевую электричку, чтобы с её помощью они смогли разъехаться от Речного вокзала по домам. В 23:15 она прибудет на станцию Пермь-1, ближайшую к месту проведения мероприятия.
В Пермской пригородной компании уточнили, что поезд проследует до Лёвшино со всеми остановками, а затем переедет на правый берег Камы и через Кабельную вернётся на Пермь-2.