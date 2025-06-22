После концерта Евы Польны на набережной в Перми запустят ночную электричку

Для удобства посетителей концерта 28 июня запустят дополнительную кольцевую электричку, чтобы с её помощью они смогли разъехаться от Речного вокзала по домам. В 23:15 она прибудет на станцию Пермь-1, ближайшую к месту проведения мероприятия.