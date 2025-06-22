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Более сотни велосипедистов доставлены в полицию после шумных катаний во Васильевскому острову

Велотусовка в самую короткую ночь года завершилась для сотни велосипедистов в отделах полиции Василеостровского района. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 июня.

Источник: Фонтанка.ру

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ночью в УМВД поступило сообщение о том, что компания на велосипедах шумит и громко слушает музыку рядом с ЖК «Морской каскад» на улице Кораблестроителей. По данным «Фонтанки», звонок в дежурную часть поступил уже после полуночи. Жильцы, которые не могли уснуть, рассказали, что велосипедисты «дебоширили, кричали, ходили по газонам и вели себя безобразно».

«Незамедлительно на место прибыли сотрудники полиции, которые доставили всех нарушителей в отдел полиции для разбирательства, среди которых были 16-летние подростки. На шумную компанию составлены административные протоколы за мелкое хулиганство», — рассказали в пресс-службе главка полиции.

По данным «Фонтанки», в отделах оказались 109 велосипедистов. У жилого комплекса они исполняли трюки за призы.