Более сотни велосипедистов доставлены в полицию после шумных катаний во Васильевскому острову

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ночью в УМВД поступило сообщение о том, что компания на велосипедах шумит и громко слушает музыку рядом с ЖК «Морской каскад» на улице Кораблестроителей. По данным «Фонтанки», звонок в дежурную часть поступил уже после полуночи. Жильцы, которые не могли уснуть, рассказали, что велосипедисты «дебоширили, кричали, ходили по газонам и вели себя безобразно».