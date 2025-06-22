Медизделия резидента ОЭЗ Москвы отмечены знаком «Сделано в России»

«Высокотехнологичный процесс производства и непрерывный контроль качества сырья, материалов и готовой продукции позволяют обеспечить высокое качество, надежность и безопасность выпускаемых продуктов. Каждая серия любого нашего продукта подвергается многократному контролю качества в течение всего производственного цикла, поэтому мы уверены в ее качестве и надежности», — рассказал директор по развитию компании «ГемаТех» Константин Севрюгин.