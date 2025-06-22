Медизделия резидента ОЭЗ Москвы отмечены знаком «Сделано в России»

Резидент ОЭЗ Москвы «ГемаТех» получил сертификат «Сделано в России» от Российского экспортного центра. В 2024 году компания, выпускающая медизделия, удвоила производство — до 12,5 млн штук. Подробности озвучил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Компании столичной ОЭЗ активно развивают производство высокотехнологичной продукции и регулярно получают сертификаты “Сделано в России”, которые подтверждают высокое качество их изделий», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.
И также добавил, что в марте резидент ОЭЗ получил сертификаты качества и надежности для своей продукции. В 2024 году компания удвоила выпуск, произведя 12,5 млн высокотехнологичных медизделий.
Программа «Сделано в России» продвигает российские бренды за рубежом, гарантируя их качество. Сертифицированная продукция поставляется в Китай и на Ближний Восток.
«ГемаТех» по офсетному контракту ежегодно поставляет столичным медучреждениям 3,7 млн изделий.
«Высокотехнологичный процесс производства и непрерывный контроль качества сырья, материалов и готовой продукции позволяют обеспечить высокое качество, надежность и безопасность выпускаемых продуктов. Каждая серия любого нашего продукта подвергается многократному контролю качества в течение всего производственного цикла, поэтому мы уверены в ее качестве и надежности», — рассказал директор по развитию компании «ГемаТех» Константин Севрюгин.