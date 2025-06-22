Посвященный пограничникам новый памятник установлен в Брестской крепости

Говорится, что памятник пограничникам был отлит в Москве, в Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Работа над ним заняла около пяти месяцев. Изначально фигуры были созданы в глине, а после этого их воплотили в бронзе. Отмечается, что авторы работали с архивными документами и фотографиями, чтобы образы советских пограничников соответствовали эпохе.