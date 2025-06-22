Посвященный пограничникам новый памятник установлен в Брестской крепости, пишет БелТА.
Новую скульптурную композицию «Советским пограничникам посвящается» установили у Северных ворот мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», его открыли 21 июня. В церемонии принял участие глава Администрации президента Дмитрий Крутой.
Сообщается, что идею о передаче на безвозмездной основе скульптурной композиции воинам-пограничникам президенту Беларуси предложило Министерство обороны России. Александр Лукашенко указанную инициативу поддержал и принял решение установить памятник ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
«Новая скульптурная композиция символизирует восстановление государственной границы СССР в 1944 году», — отметили в сообщении.
Говорится, что в память об указанном событии застыли фигуры четырех воинов-пограничников, которые устанавливают пограничный столб. Уточняется, что для установки скульптурной композиции рассматривались разные места, однако наиболее подходящей локацией оказалась территория у Северных ворот Брестской крепости. Именно здесь немецко-фашистские захватчики получили первый отпор.
— Среди защитников брестской цитадели насчитывалось около 500 пограничников Брестского погранотряда, — акцентировал внимание заместитель министра обороны России — начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Горемыкин.
В Брестской крепости установлен новый памятник, посвященный пограничникам. Фото: БелТА.
Говорится, что памятник пограничникам был отлит в Москве, в Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Работа над ним заняла около пяти месяцев. Изначально фигуры были созданы в глине, а после этого их воплотили в бронзе. Отмечается, что авторы работали с архивными документами и фотографиями, чтобы образы советских пограничников соответствовали эпохе.
— Мы одевали конструкторов в нужное нам обмундирование. Они вставали в нужные позы. Мы фотографировали их с натуры и лепили. Образы, естественно, собирательные, — уточнил скульптор Алексей Чебаненко.
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