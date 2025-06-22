Несколько улиц в Волгограде оставят без горячей воды в конце июня

В Волгограде продолжается сезон подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме, а для потребителей это всегда значит только одно: придется выживать без горячей воды, греть воду в кастрюльках и чайниках, мыть голову в тазиках. В конце июня эти коммунальные страдания ждут жителей трех районов Волгограда, но под отключения попадает не так много домов, сообщает компания «Концессии теплоснабжения». Коммунальщикам необходимо остановить подачу ресурса, чтобы подготовить котельные к работе в новом отопительном сезоне.
Новая рабочая неделя, 23 июня 2025 года, начнется с отключения горячей воды в Ворошиловском районе. Без тепленькой оставят только два здания: ул. Циолковского, 2 и ул. Калинина, 11. Но эти неудобства будут продолжительными, по 6 июля, то есть воды не будет целых 2 недели.
26 июня 2025 года к ним присоединятся жители Красноармейского района. Правда, на юге города горячую воду отключат лишь на пару дней: 26 и 27 июня. Под отключения попали следующие адреса: ул. Лазоревая, 187, 193, ул. Минская, 218, 222, 226, ул. Фролова, 4, ул. Луговая, 142, ул. Водников, 12а, ул. Черепановых, 3.
В Кировском районе отключения воды стартуют в последний день месяца. С 30 июня по 11 июля подачу горячей воды приостановят в домах № 3, 7, 8 в поселке Саши Чекалина.
Также на этой неделе продолжат сидеть без горячей воды жители нескольких улиц в Советском районе, в частности, Гвоздкова, Казахской, Новосибирской, пр-та Университетского и других, которым отключили ее еще 16 июня и обещают вернуть 26-го. На юге города продолжаются начавшиеся 19 июня отключения на улицах Воронкова, Розы Люксембург, Шумилова и других.