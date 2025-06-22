Несколько улиц в Волгограде оставят без горячей воды в конце июня

В Волгограде продолжается сезон подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме, а для потребителей это всегда значит только одно: придется выживать без горячей воды, греть воду в кастрюльках и чайниках, мыть голову в тазиках. В конце июня эти коммунальные страдания ждут жителей трех районов Волгограда, но под отключения попадает не так много домов, сообщает компания «Концессии теплоснабжения». Коммунальщикам необходимо остановить подачу ресурса, чтобы подготовить котельные к работе в новом отопительном сезоне.