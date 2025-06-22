В Омске в Центральном округе отключат холодную воду

Омичи из Центрального округа Омска останутся без холодной воды. Ограничат водоснабжение уже в среду 25 июня. Как сообщили в «Омскводоканале», отключение связано с ремонтными работами.
Проводить их будут на водопроводе по улице 10 лет Октября, 105. Под отключение попадут сразу несколько домов: 105/1 и 105 на улице 10 лет Октября, 31 и 29/2 на улице Куйбышева и 62 на улице Звездова.
Продлятся работы с 10:00 до 18:00. С 10:00 на улице 10 лет Октября, 105/1 будет установлена машина с питьевой водой.
«Мы просим вас запастись водой и надеемся на ваше понимание. Омский водоканал приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.