Nour News: в Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Мужчина, обвиненный в передаче «чувствительной информации» Израилю, включая данные об отдельных лицах в Иране, был казнен иранскими властями, сообщило агентство Nour News.
По версии Тегерана, он сотрудничал с израильской разведкой «Моссад». Уточняется, что мужчина передавал сведения за вознаграждение, еженедельно предоставляя отчёт своему куратору, который находится «в одной из стран Персидского залива».
Напомним, 15 июня агентство ISNA сообщило, что в провинции Альборз в центральной части Ирана сотрудники полиции задержали двоих агентов «Моссада». Задержанные занимались изготовлением взрывчатых веществ, бомб, мин-ловушек и электронного оборудования в городе Саводжболаге.
16 июня агентство Mizan проинформировало, что в Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении человека, которого обвинили в шпионаже в пользу «Моссада». Отмечается, что его задержали больше года назад.