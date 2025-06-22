Новые атаки по военным объектам: на этот раз ЦАХАЛ обстреливает запад Ирана

Военно-воздушые силы (ВВС) Израиля приступили к очередной серии ударов по военным целям на западе Ирана. Об этом заявили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сообщается, что утром воскресенья, 22 июня, еврейские ВВС атаковали «ракетные пусковые установки в Иране, готовые к запуску (ракет) в сторону территории Государства Израиль, а также солдат иранских вооруженных сил».
В ведомстве подчеркнули, что удары при этом были нанесены также по пусковым установкам, которые использовались для запусков военного орудия в сторону израильского государства накануне.
Как KP.RU писал ранее, этим утром Иран осуществил запуск ракет после удара США по ядерным объектам государства. На территории страны объявлена воздушная тревога. Гражданам рекомендовано занять безопасные укрытия.