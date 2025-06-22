В Воронеже более 90 домов останутся без горячей воды с 23 июня

В Железнодорожном районе горячую воду отключат на переулке Серафимовича, 14 — с 23 июня по 4 июля. В Левобережном районе отключения запланированы с 26 июня по 9 июля, в это время без горячей воды останутся дома по улице Иркутской: с 1 по 27, а также дома 68 и 70. В Коминтерновском районе ограничат подачу воды с 23 июня до 4 июля: они затронут улицу Шишкова, 146; Московский проспект, 130; улицу Беговую, 61 и 63; а также дома на улице Загоровского — корпуса с 7к1 по 7к4 и с 9/2 по 9/3.