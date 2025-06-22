В Ростове почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

«Мои дедушки и бабушка тоже внесли свой вклад в историю Великой Победы. Их подвиг для меня имеет огромное значение. У каждого жителя нашей страны есть свои истории о Героях, которые защищали нашу Родину. И сегодня наша святая обязанность — помнить и беречь то, что отстаивали наши предки, передавать это нашим потомкам», — обратился к собравшимся Александр Скрябин.