В Ростове почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

В 4 часа утра 22 июня в донской столице прошла акция «День памяти и скорби», посвящённая 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Участники акции почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая Родину, возложили венки и цветы к памятнику «Пограничникам всех поколений», спустили на воду венок и зажгли лампадами слово «Помним». В акции принял участие глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
Глава города подчеркнул что для каждого россиянина память о тех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, священна. Он добавил что нет такой семьи в стране, которую бы не коснулась самая страшная война в истории человечества.
«Мои дедушки и бабушка тоже внесли свой вклад в историю Великой Победы. Их подвиг для меня имеет огромное значение. У каждого жителя нашей страны есть свои истории о Героях, которые защищали нашу Родину. И сегодня наша святая обязанность — помнить и беречь то, что отстаивали наши предки, передавать это нашим потомкам», — обратился к собравшимся Александр Скрябин.