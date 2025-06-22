В Крыму 22 июня воздух прогреется до +27 градусов

Ранее мы сообщали, что в Симферополе была достигнута максимальная температура воздуха за 95 лет. 12 марта в городе был перекрыт абсолютный максимум. Так, температура воздуха в этот день составила 19, 5 градусов, что на 0,1 больше, чем в 1930 году.