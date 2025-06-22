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В Крыму 22 июня воздух прогреется до +27 градусов

Днем температура воздуха составит +22…+27 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 78% 762 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

В Крыму 22 июня воздух прогреется до +27 градусов, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.

На полуострове осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

Днем температура воздуха составит +22… +27 градусов. В горах прогреется до +14… +19 градусов.

В период с 21—24 июня в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее мы сообщали, что в Симферополе была достигнута максимальная температура воздуха за 95 лет. 12 марта в городе был перекрыт абсолютный максимум. Так, температура воздуха в этот день составила 19, 5 градусов, что на 0,1 больше, чем в 1930 году.