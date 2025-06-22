Глава Администрации президента Крутой сказал, что в Беларуси осталось 800 ветеранов Великой Отечественной войны

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой во время митинга-реквиема и военно-исторической реконструкции начала войны, состоявшихся в Брестской крепости, сказал, что в Беларуси осталось 800 ветеранов Великой Отечественной войны, передает Sputnik.by.
— У нас в Беларуси осталось только 800 ветеранов Великой Отечественной войны, — отметил глава Администрации президента.
Дмитрий Крутой добавил, что в каждой белорусской семье есть память о своих героях. По его словам, в стране стараются все мероприятия, которые посвящены Дню Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня, готовить по-особому.
Кстати, посвященный пограничникам новый памятник установлен в Брестской крепости.
Ранее мы писали, что реальная история нового фильма «В списках не значился» связана с защитниками Брестской крепости, а у Николая Плужникова могло быть несколько прототипов.
А еще мы рассказывали про судьбы героев Брестской крепости: оставили более 500 надписей на стенах, завещали похоронить себя в цитадели, последние защитники умерли в 2021-м.