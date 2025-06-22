Подписан новый закон о вывешивании в школьных классах 10 библейских заповедей

В письме, подписанном в этом году десятками лидеров христианских и иудейских конфессий, выступающих против законопроекта, отмечается, что в Техасе есть тысячи учащихся других конфессий, которые, возможно, не имеют никакого отношения к Десяти заповедям. В Техасе почти 6 миллионов учащихся учатся примерно в 9100 школах штата.