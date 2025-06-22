Подписан новый закон о вывешивании в школьных классах 10 библейских заповедей

Новый закон Техаса требует, чтобы Десять библейских заповедей были вывешены в учебных классах. Губернатор Грег Эботт подписал этот закон, но критики, считающие его неконституционным, ожидают возражений.
Техас потребует, чтобы во всех классах школ штата были вывешены Десять заповедей в соответствии с новым законом, который сделает штат крупнейшим в США, пытающимся ввести такое обязательство, отмечает The Guardian.
Ожидается, что законопроект, который был подписан губернатором Грегом Эбботом, вызовет юридические возражения со стороны критиков, которые считают его неконституционным нарушением принципа разделения церкви и государства.
Аналогичный закон в Луизиане был заблокирован, когда федеральный апелляционный суд в пятницу постановил, что он противоречит Конституции. В Арканзасе также действует аналогичный закон, который был оспорен в федеральном суде.
Техасская мера легко была принята в Палате представителей и Сенате штата, контролируемых республиканцами, на законодательной сессии, которая завершилась 2 июня.
«В центре внимания этого законопроекта — рассмотреть то, что исторически важно для нашей страны с точки зрения образования и судебной системы», — заявила представитель Республиканской партии Кэнди Ноубл, соавтор законопроекта, когда он был принят Палатой представителей.
Законы о Десяти заповедях являются одной из мер, предпринимаемых, в основном, в американских консервативных штатах, для внедрения религии в государственные школы. Законодатели Техаса также приняли законопроект, который позволяет школьным округам предоставлять учащимся и персоналу возможность ежедневно добровольно молиться или читать религиозные тексты во время школьных занятий.
Закон штата Техас требует, чтобы государственные школы вывешивали в классах плакат размером 16×20 дюймов (41×51 см) или вставленную в рамку копию конкретной английской версии заповедей, даже несмотря на то, что переводы и толкования различаются в зависимости от конфессий, вероисповеданий и языков и могут отличаться в разных семьях и молитвенных домах.
Сторонники говорят, что Десять заповедей являются частью основы судебной и образовательной систем Соединенных Штатов и должны быть представлены на всеобщее обозрение.
Противники, в том числе некоторые христианские и другие религиозные лидеры, утверждают, что Десять заповедей и молитвенные обряды ущемляют свободу вероисповедания других людей.
В письме, подписанном в этом году десятками лидеров христианских и иудейских конфессий, выступающих против законопроекта, отмечается, что в Техасе есть тысячи учащихся других конфессий, которые, возможно, не имеют никакого отношения к Десяти заповедям. В Техасе почти 6 миллионов учащихся учатся примерно в 9100 школах штата.
В 2005 году Эббот, который в то время был генеральным прокурором штата, успешно доказал в Верховном суде, что Техас может сохранить памятник Десяти заповедям на территории своего капитолия.
Закон Луизианы дважды признавался неконституционным федеральными судами, сначала окружным судьей США Джоном Дегравеллом, а затем коллегией из трех судей пятого окружного апелляционного суда США, который также рассматривает дела из Техаса.
Генеральный прокурор штата Лиз Мюррелл заявила, что подаст апелляцию, и пообещала при необходимости подать ее в Верховный суд США.