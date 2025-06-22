В День памяти и скорби у Главного храма Вооружённых Сил зажгли 1418 свечей

Акция «Свеча памяти» проходит в России каждый год. Мероприятие стартует у памятников и мемориальных комплексов, посвящённых героям, защищавшим страну. От Вечного огня берут частицу пламени. Затем огонь доставляют в Главный храм Вооружённых сил РФ, где 22 июня, ровно в 4 утра, зажигается «Свеча Памяти». Ранее огонь для этой церемонии привозили из Санкт-Петербурга, Бреста и Волгограда.