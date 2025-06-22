В День памяти и скорби у Главного храма Вооружённых Сил зажгли 1418 свечей

В День памяти и скорби у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье зажгли 1418 свечей. Обложка © Telegram / Минобороны России.
Огонь доставил Герой России подполковник Александр Данилов в сопровождении роты почётного караула Преображенского полка. Маршрут следования охватил шесть регионов, где прошли памятные мероприятия на мемориалах городов-героев и городов воинской славы. В акции также приняли участие генерал армии Виктор Горемыкин, военнослужащие, представители общественных и ветеранских организаций, духовенства и молодёжных объединений Московской области.
Ровно в 04:00 по московскому времени участники возложили цветы и установили свечи у скульптуры «Матерям победителей» в музейно-храмовом комплексе. В память о погибших в Великой Отечественной войне в храме была совершена Божественная лития, которую возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Акция «Свеча памяти» проходит в России каждый год. Мероприятие стартует у памятников и мемориальных комплексов, посвящённых героям, защищавшим страну. От Вечного огня берут частицу пламени. Затем огонь доставляют в Главный храм Вооружённых сил РФ, где 22 июня, ровно в 4 утра, зажигается «Свеча Памяти». Ранее огонь для этой церемонии привозили из Санкт-Петербурга, Бреста и Волгограда.
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