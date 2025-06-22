Эйсмонт сообщила, что среди 14 помилованных Лукашенко в основном иностранцы

«В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три — Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке есть и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность», — приводятся слова Эйсмонт в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале «Пул Первого».