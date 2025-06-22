Сотрудники ДПС выручили водителя сломавшейся под Красноярском фуры

21 июня на 1091-м км трассы Р-255 в Иланском районе красноярские инспекторы ДПС увидели стоящий на обочине грузовик. Его кабина была поднятой. Выяснилось, что шофер следовал из Москвы в Благовещенск, его машина сломалась. Полицейские рассказали, как помогли автомобилисту.