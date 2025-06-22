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Сотрудники ДПС выручили водителя сломавшейся под Красноярском фуры

21 июня на 1091-м км трассы Р-255 в Иланском районе красноярские инспекторы ДПС увидели стоящий на обочине грузовик.

21 июня на 1091-м км трассы Р-255 в Иланском районе красноярские инспекторы ДПС увидели стоящий на обочине грузовик. Его кабина была поднятой. Выяснилось, что шофер следовал из Москвы в Благовещенск, его машина сломалась. Полицейские рассказали, как помогли автомобилисту.

Два часа мужчина безуспешно пытался устранить поломку, не имея нужных инструментов. Проезжающие мимо люди не реагировали на призыв остановиться.

На помощь пришли сотрудники ГИБДД: доставили шофера в ближайший магазин автозапчастей, где он приобрел все необходимое. Затем помогли отремонтировать фуру.

Водитель грузовика поблагодарил полицейских за человечность.

Ранее «МК в Красноярске» рассказал, какой будет погода в городе в предпоследнее воскресение июня.