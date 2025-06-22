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МИД Ирана: США несут ответственность за последствия ударов по ядерным объектам

В МИД Иране заявили, что США изначально были соучастниками плана атак Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты несут полную ответственность за очень опасные последствия своих авиаударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявили в своем Telegram-канале МИД республики, отметив, что жестко осуждает подобные действия со стороны Вашингтона.

«МИД Ирана решительнейшим образом осуждает вероломную агрессию США по отношению к своей мирной ядерной программе и считает, что США являются ответственными за весьма опасные последствия этого ужасного преступления», — говорится в публикации.

В иранском МИД считают, что нападение США на ядерные объекты свидетельствует об их причастности к планированию первоначального израильского удара по Ирану.

В ведомстве отметили, что Исламская Республика призывает руководство ООН, Совет Безопасности, МАГАТЭ и другие профильные международные организации оперативно отреагировать на этот инцидент, назвав его преступлением. В заявлении также подчеркивается, что бездействие мирового сообщества перед очевидным актом агрессии ставит под угрозу безопасность всего мира.

Отметим, что в ночь на 22 июня ВВС Штатов атаковали ядерные объекты в Иране. По словам американского лидера Дональда Трампа, самолеты государства скинули «полный боезапас бомб» на один из ядерных объектов, расположенный в иранском городе Фордо.

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