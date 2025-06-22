МИД Ирана: США несут ответственность за последствия ударов по ядерным объектам

В ведомстве отметили, что Исламская Республика призывает руководство ООН, Совет Безопасности, МАГАТЭ и другие профильные международные организации оперативно отреагировать на этот инцидент, назвав его преступлением. В заявлении также подчеркивается, что бездействие мирового сообщества перед очевидным актом агрессии ставит под угрозу безопасность всего мира.