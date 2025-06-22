Папа римский обязался искоренять сексуальное насилие в церкви

Римско-католическая церковь должна «не допускать никаких форм насилия», сексуального или иного, заявил папа Лев XIV в своем первом публичном выступлении по поводу всемирного скандала с растлением среди католических священнослужителей, который уже давно волнует церковь.
В заявлении, зачитанном в пятницу на представлении пьесы, в которой рассказывается о работе журналиста, подвергшегося преследованиям во время расследования скандалов о злоупотреблениях в влиятельной католической группе, папа Лев утверждал, что необходимо внедрять «во всей церкви культуру профилактики, которая не допускает никаких форм злоупотреблений: злоупотребление властью или власти, совести или духовности, сексуального насилия».
В заявлении папы Льва XIV также подчеркивается важность свободной, независимой прессы: «Там, где журналиста заставляют замолчать, демократическая душа нации ослабевает. Защита свободной и этичной журналистики — это не только акт справедливости, но и долг всех, кто стремится к сильной демократии, основанной на широком участии».
Комментарии понтифика, отмечает The Guardian, резко контрастируют с высказываниями некоторых других епископов, в том числе из родных для нового папы США, которые раскритиковали сообщения СМИ о растлении церковного духовенства и скандале с сокрытием информации, жертвами которого стали бесчисленные дети по всему миру.
Слова папы также последовали после того, как группы лиц, переживших насилие со стороны духовенства, выразили обеспокоенность по поводу избрания Льва 8 мая преемником покойного папы Франциска на посту лидера почти 1,5 миллиарда католиков земного шара.
Эти опасения отчасти были вызваны тем, что Роберт Прево — так папу Льва звали при рождении — возглавлял отделение религиозного ордена августинцев на Среднем западе США. В том 2000 году этот орден разместил священника-августинца по имени Джеймс Рэй в монастыре, который находился рядом с начальной школой, спустя девять лет после того, как священнику было запрещено работать с детьми из-за обвинений в растлении несовершеннолетних.
Затем, после того как он стал епископом Чиклайо в Перу, начиная с 2015 года, три женщины напрямую рассказали Прево, что в детстве они подвергались насилию со стороны двух местных священников, но обвинители заявили, что у них нет доказательств того, что было проведено какое-либо значимое расследование их заявлений.
Ватикан заявил, что Прево не был официальным лицом, которое разрешало Рэю проживать в монастыре в Чикаго, родном городе нынешнего понтифика. Что касается дела в Чикалайо, представители церкви заявили, что Лев вел дело в рамках канонических норм, но агентство Ватикана, которое расследует случаи сексуального насилия среди священнослужителей, не нашло достаточных доказательств для обоснования обвинений обвинителей.
Сам Лев Четырнадцатый не обсуждал случаи растления католических священнослужителей до пятничного выступления Proyecto Ugaz в Лиме (Перу). Постановка посвящена журналистке Паоле Угаз, которая долгие годы расследовала скандалы со злоупотреблениями, связанные с влиятельной католической организацией, известной в просторечии как «Содалитиум», и столкнулась с судебными разбирательствами и угрозами убийством.
Франциск предпринял экстраординарный шаг и распустил «Содалитиум» в январе, примерно за три месяца до своей смерти. По данным Associated Press, те, кто пережил жестокое обращение со стороны «Содалитиума», считают заслугой Льва организацию важной встречи со своим предшественником, которая вызвала расследование Ватикана, приведшее к роспуску организации.
Как говорится в заявлении папы римского, Угаз и ее коллеги выполняли свою работу с «мужеством, терпением и приверженностью истине».
«Ваша борьба за справедливость — это также борьба церкви», — говорится в заявлении Льва XIV. «Вера, которая не затрагивает раны человеческого тела и души, еще не поняла Евангелия».
В заявлении папы говорится, что церкви необходимо срочно подтвердить свою «приверженность защите несовершеннолетних и уязвимых взрослых». В заявлении также содержится призыв к журналистам «не бояться».
«Благодаря своей работе вы можете стать строителями мира, единства и социального диалога», — говорится в послании понтифика. «Будьте сеятелями света в тени».