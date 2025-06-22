Папа римский обязался искоренять сексуальное насилие в церкви

Эти опасения отчасти были вызваны тем, что Роберт Прево — так папу Льва звали при рождении — возглавлял отделение религиозного ордена августинцев на Среднем западе США. В том 2000 году этот орден разместил священника-августинца по имени Джеймс Рэй в монастыре, который находился рядом с начальной школой, спустя девять лет после того, как священнику было запрещено работать с детьми из-за обвинений в растлении несовершеннолетних.