На дороге Кропачево-Месягутово-Ачит в дождь разбились насмерть два пассажира «Калины»

Сегодня ночью, 22 июня, на 93 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Дуванском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Согласно предварительным данным, Lada Kalina, за рулем которой был 56-летний мужчина, в дождливую погоду столкнулся с встречным автобусом Yutong — под управлением 61-летнего жителя Белокатайского района.
В результате происшествия два пассажира легкового автомобиля — мужчины 60 и 35 лет — погибли на месте до прибытия медиков. Водитель «Калины» с травмами госпитализирован.
Как следует из предварительной информации, оба водителя в момент трагедии были трезвы. Автобус следовал без пассажиров по маршруту Большеустьикинское-Месягутово.
— По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщает Севастьянов.
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