Администрация Трампа готовится к ответному удары Ирана после нападения

В настоящее время администрация 47-ого президента США Дональда Трампа готовится к вероятному ответному удару Ирана после нападения на республику. По данным телеканала NBC, который ссылается на неких американских чиновников, ближайшие 48 часов в Штатах вызывают особую обеспокоенность.
«Администрация Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность», — говорится в сообщении иностранного СМИ.
Чиновники подчеркнули, что пока неясно, будут ли ответные удары Ирана направлены на зарубежные или внутренние объекты США.
Как KP.RU писал ранее, в ночь с 21 на 22 апреля самолет США сбросил полный боезапас бомб на ядерный объект в Иране. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал американские удары по исламской республике опасной эскалацией региональной напряженности.