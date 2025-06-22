Администрация Трампа готовится к ответному удары Ирана после нападения

В настоящее время администрация 47-ого президента США Дональда Трампа готовится к вероятному ответному удару Ирана после нападения на республику. По данным телеканала NBC, который ссылается на неких американских чиновников, ближайшие 48 часов в Штатах вызывают особую обеспокоенность.