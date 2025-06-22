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Администрация Трампа готовится к ответному удары Ирана после нападения

Пока неясно куда будут направлены ответные удары Ирана, заявили американские чиновники.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время администрация 47-ого президента США Дональда Трампа готовится к вероятному ответному удару Ирана после нападения на республику. По данным телеканала NBC, который ссылается на неких американских чиновников, ближайшие 48 часов в Штатах вызывают особую обеспокоенность.

«Администрация Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность», — говорится в сообщении иностранного СМИ.

Чиновники подчеркнули, что пока неясно, будут ли ответные удары Ирана направлены на зарубежные или внутренние объекты США.

Как KP.RU писал ранее, в ночь с 21 на 22 апреля самолет США сбросил полный боезапас бомб на ядерный объект в Иране. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал американские удары по исламской республике опасной эскалацией региональной напряженности.

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