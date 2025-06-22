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МАРТ Беларуси обнаружил завышенные в восемь раз цены на товары с госсимволикой

МАРТ нашел завышенные цены на товары с государственной символикой на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси обнаружил завышенные в восемь раз цены на товары с госсимволикой. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении сказано: ведомством было установлено, что произведенный компанией «Модест» тканевый флажок на подставке по цене 5 рублей, «пройдя» через двух посредников (речь идет про компании «Виковест» и «Минбакалеяторг»), предлагался покупателям «Газпромнефть-Белнефтепродукт» по стоимости 34,56 рубля. В МАРТ обратили внимание, что цена была завышена в восемь раз.

В пресс-службе уточнили, что розничные цены на аналогичную продукцию в торговых объектах Беларуси составляют от 13 до 17 рублей. Уточняется, что информацию для принятия необходимых мер направили в концерн «Белнефтехим» и Мингорисполком.