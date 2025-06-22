МАРТ Беларуси обнаружил завышенные в восемь раз цены на товары с госсимволикой

В сообщении сказано: ведомством было установлено, что произведенный компанией «Модест» тканевый флажок на подставке по цене 5 рублей, «пройдя» через двух посредников (речь идет про компании «Виковест» и «Минбакалеяторг»), предлагался покупателям «Газпромнефть-Белнефтепродукт» по стоимости 34,56 рубля. В МАРТ обратили внимание, что цена была завышена в восемь раз.